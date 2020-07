Juve, si pensa all’ esonero di Sarri con clamorose…ipotesi

Mentre sui social spopola l’hastag #Sarriout, pare che anche in casa Juventus si stia pensando al futuro (o no) in bianconero dell’ ex tecnico del Napoli. Secondo quanto si legge su Calciomercato.it, la società torinese starebbe vagliando anche l’ipotesi di un esonero per Maurizio Sarri. Dopo il pareggio di ieri sera contro il Sassuolo si è preoccupati in vista Champions. A questo punto pare che il match contro il Lione sarà fondamentale per il proseguimento dell’ avventura in bianconero per il tecnico toscano. Già nella notte ci sarebbero state delle telefonate ed oggi ci sarà una riunione d’emergenza alla Continassa, alla quale dovrebbe essere presente anche il Presidente bianconero Agnelli. Si starebbe pensando al tecnico della Primavera Zauli o addirittura alla promozione di Buffon come allenatore-giocatore.