Il Tottenham su Osimhen, nelle prossime 48 ore il Napoli vuole chiudere

Osimhen ha scelto Napoli ma non è ancora finita. Il giocatore ha cambiato agente qualche settimana fa e questo ha creato alcune difficoltà: il Napoli deve rinegoziare con i suoi nuovi agenti e sta cercando di concludere la trattativa entro 24-48 ore. Ennesimo incontro due giorni fa, ma le concorrenti non mancano. La radio francese parla anche dell’interesse di due club inglesi, tra cui il Tottenham e addirittura un terzo club, il cui nome non è stato ancora diffuso. In ogni caso, la SSCNapoli è in netto vantaggio su Osimhen.