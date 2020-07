I voti della panchina de Il Mattino: Volano i 5 per i subentrati!

INSIGNE 5

Il capitano entra dopo un’ora esatta di gioco al posto di Lozano ed è la prima volta che parte dalla panchina dopo il lock down. Prova a cucire il gioco con tocchi di prima e triangolo stretti ma non cabia mai marcia. Sceglie l’assist al centro invece di tirare dalla sua mattonella preferita, soluzione infelice.

CALLEJON 5

Subentra a Politano e si guadagna una punizione importante a centrocampo nel momento di maggior pressione del Bologna. Ma è un’illusione perché poi ha difficoltà ad entrare in partita e rispetto al solito anche a a dare il suo abituale contributo in fase di copertura sulla fascia destra

MERTENS 5

Prova il tracciante di sinistro per Callejon a conclusione di una splendida trama in linea del Napoli ma Skorupski capisce le sue intenzioni e blocca a centro area. Spreca una palla negli istanti finali sull’intuzione in verticale di Demme, unico guizzo in una serata infelice dell’attaccante belga

FABIAN RUIZ 5

Appena entrato prende un colpo alla testa e resta a terra. Poi si sa sfuggire un controllo di palla agevole facendo scattare una pericolosa ripartenza del Bologna. Non entra mai in partita e soffre l’irruenza dei centrocampisti del Bologna andando in difficoltà anche sul piano del ritmo

ALLAN SV

Si porta avanti un pallone con caparbietà conquistando un calcio di punizione importante, il centrocampista brasiliano ci mette energia nei minuti finali ma ormai il Napoli non c’è più e negli istanti finale il Bologna dopo il pari sfiora la vittoria con la traversa di Danilo con tiro pericolosissimo dalla distanza.

Fonte: Il Mattino