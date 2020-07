Grande flop in attacco: il polacco era …..fuori dal campo

Ecco i voti dell’attacco azzurro. Politano strappa il miglior voto grazie all’assist su corner che porta al momentaneo vantaggio azzurro grazie a Manolas. Lozano appena sufficiente, mentre Milik conferma il suo stato appannato di forma.

POLITANO 6.5

L’ex interista comincia molto meglio rispetto al solito, ripetuti spunti sulla fascia destra: si accentra e prova la giocata con il sinistro, assist o tiro in porta. Il più incisivo dell’attacco del Napoli, l’unico a creare disagi alla difesa del Bologna anche se gli manca il guizzo decisivo.

MILIK 5

Gira lontano dalla porta, anticipato da Danilo e Takehiro nel gioco areo, fa più fatica anche nei controlli per far salire la squadra. Primo tempo sotto tono del centravanti polacco che a inizio secondo tempo s’illumina con una bella giocata a centrocampo per la ripartenza di Lozano.

LOZANO 6

Arriva in leggero ritardo per chiudere sul cross di Politano. Elegante il controllo con il destro e il tiro di sinistro a centro area, conclusione però troppo centrale e bloccata da Skorupski. La prima chance da titolare in campionato per il messicano, grande numero nella ripresa, via via tra gli avversari e calcia di poco alto.

Fonte: Il Mattino