Centrocampo: per Il Mattino un solo è sufficiente

Il Mattino vota il centrocampo

ELMAS 5.5

Prezioso un suo recupero su un precedente errore di Zielinski quando copre in diagonale tutto il campo andando a chiudere sul centro sinistra. Prova però al di sotto della sufficienza perché stavolta incide poco nella manovra offensiva e lascia qualche spazio di troppo in fase difensiva

DEMME 6.5

Il tedesco si muove molto per ricevere palla e verticalizza molto più del solito: da una sua palla in profondità parte un’azione pericolosissima di Politano con il cross per il tiro rimpallato a Lozano. Intenso e propositivo in regia, incide in costruzione oltre che nella fase difensiva

ZIELINSKI 5

Non gli riescono le giocate classiche del repertorio, fermato nei tentativi di ripartenza, perde una palla pericolosa ai limiti dell’area di rigore. Sbaglia molti appoggi, prova al di sotto dello standard abituale, soffre in copertura e non fa la differenza quando ha la palla al piede.

Fonte: Il Mattino