Accardi: “Osimhen? Se il Napoli spende una tale cifra per un giocatore del genere,…..”

A ‘Punto Nuovo Sport Show’, Giuseppe Accardi, agente di Mbaye: “Sembra che Mbaye giochi stasera, grossi problemi per Lozano. Non parlo di qualità tecniche, ma se c’è un giocatore che mi fa dormire tranquillo, è Mbaye. Lozano è un grande calciatore, quindi gli darà quella concentrazione al 100% tale da potergli permettere di fare una grande partita. Osimhen? Se il Napoli spende una tale cifra per un giocatore del genere, vuol dire che ha ponderato la cosa. Probabilmente oggi il Napoli sta facendo un salto di qualità anche dal punto di vista della logica del presidente, che si sta lasciando andare per ottenere qualcosa di più. Sarri? Bisogna dargli atto sul fatto di aver adattato il suo essere ad un sistema che non è Maurizio Sarri“.

Fonte: Radio Punto Nuovo