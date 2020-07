UFFICIALE – Contro l’Udinese out per squalifica Di Lorenzo

Il Napoli non va oltre il pari contro il Bologna, reti di Manolas e pari di Barrow, ma in un finale di grande sofferenza, arriva anche una tegola per Gattuso. Contro l’Udinese salterà per squalifica Giovanni Di Lorenzo, era diffidato e nel finale si è fatto ammonire. Al suo posto favorito Hysaj che tornerà a giocare sul lato destro.

La Redazione