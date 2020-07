Sinisa Mihajlovic: “Gattuso ha dato regole al Napoli. Orsolini? Sveglia, parte dalla panchina”

In conferenza stampa Sinisa Mihajlovic non le manda a dire, sia verso i suoi giocatori, ma anche al Bologna stesso. Parole al miele per Gattuso allenatore del Napoli, avversario di questa sera dei felsinei. “Gattuso? Non solo è un amico, ma una persona che io stimo davvero tanto. Il Napoli era già forte prima, ma lui ha dato delle regole e i risultati si stanno vedendo. Il Bologna con l’attuale rosa, può essere sempre da centro classifica, ma se vuoi ambire a piazzamenti più importanti, devi fare investimenti di una certa levatura. Orosolini? Si deve dare una svegliata, contro il Napoli non gioca titolare. Sono deluso anche da Skov Olsen. Infine il match di Parma, quando conduci, invece di tenere la palla, devi spazzarla lontana, non perdendo punti come domenica scorsa”.

Fonte: Giorgio Burreddu CdS