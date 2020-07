SERIE A, punteggi finali: Milan-Parma 3-1; Sampdoria-Cagliari 3-0

MILAN-PARMA 3-1. 21′, Romagnoli stacca di testa: il pallone scheggia la traversa. Allonta Sepe. Ibrahimovic manca la ribattuta. 22′, Kessiè e Ibrahimovic mancano di poco il colpo di testa sotto porta. 45′, Gol del Parma. Grassi riesce a trovare Kurtic in area di rigore. Conclusione vincente, di prima intenzione. 0-1. 46′, Kessiè serve Theo Hernandez in area, a tu per tu con Sepe. Murato. Primo tempo 0-1. 55′, Gol del Milan. Gran tiro di Kessié dai venti metri: Sepe battuto. 1-1. 59′, Raddoppio del Milan. Calhanoglu serve sotto porta Romagnoli: colpo di testa vincente. 2-1. 76′, miracolo di Donnarumma: respinge di piede la deviazione volante di Inglese. 77′, terzo gol del Milan. Al limite dell’area, Calhanoglu esplode un diagonale angolato. 3-1. 85′, Ibrahimovic, colpo di testa sotto porta: a lato di poco. 86′, ancora Donnarumma, respinge la conclusione ravvicinata di Darmian. 3-1 punteggio finale. Milan, al settimo risultato utile consecutivo, dalla ripresa del campionato, aggancia il Napoli al sesto posto. Per il Parma, quinta sconfitta nelle ultime sei gare.

SAMPDORIA-CAGLIARI 3-0. 8′, Gol della Sampdoria. Linetty crossa, sponda di Jankto per Gabbiadini. Colpo di testa che batte Cragno. 1-0. 15′, da angolo, Nandez, destro dal limite, Yoshida si immola e respinge. 40′, raddoppio della Sampdoria. Linetty serve Bonazzoli, che calcia dai 20 metri. 2-0. Primo tempo 2-0. 53′, terzo gol della Smapdoria. Cross dalla corsia sinistra di Jankto e Bonazzoli, in acrobazia, devia in porta. Doppietta. 3-0. 78′, cross dalla destra e gran girata di Joao Pedro. Strepitosa parata di Audero. 3-1, punteggio finale. Con 38 punti, la Sampdoria avanza verso la salvezza. Cagliari più tranquillo, a 41.

A cura di Alessandro Cardito