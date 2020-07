SERIE A, primo tempo: Lecce-Fiorentina 0-3; Roma-Verona 2-0; Sassuolo-Juventus 1-2; Udinese-Lazio 0-0

LECCE-FIORENTINA 0-3. 6′. Gol della Fiorentina. Cutrone serve Chiesa, in area, che scarica un potente sotto la traversa. 0-1. 11′, rigore per la Fiorentina. Ribery imbuca per Ghezzal, che prova a dribblare Gabriel. Fallo del portiere leccese. Si incarica della battuta lo specialista Pulgar. Calcia debolmente e Gabriel blocca. 0-1 primo tempo. 38′, raddoppio della Forentina. Ghezzal, su punizione, si inventa un’antica foglia morta. 0-2. 40′, terzo gol della Fiorentina. Lancio di Chiesa per Cutrone. Che, a tu per tu con Gabriel, realizza. 0-3. 43′, Caceres regala palla a Farias. Ma la sua potente conclusione si stampa sulla traversa. 0-3 primo tempo.

ROMA-VERONA 2-0. 5′, da angolo, Spinazzola sponda per Mancini. Tiro alto dall’area piccola. 9′, rigore per la Roma. Pellegrini cade in area a contatto con Empereur. Per Maresca è rigore. Veretout trasforma. 1-0. 28′, dialogo tra Dzeko e Mkhitaryan. Questi entra in area e, da posizione decentrata, di sinistro, colpisce il palo. 1-0 primo tempo. 49′, raddoppio della Roma. Cross di Spinazzola dalla sinistra e gran colpo di testa di Dzeko. 2-0 primo tempo.

SASSUOLO-JUVENTUS 1-2. 5′, gol della Juventus. Pjanic pesca Danilo al limite dell’area. Botta di prima intenzione con il destro, che batte Consigli. 0-1. 12′, raddoppio della Juventus. Giocata sontuosa di Pjanic a metà campo. Che raggiunge Higuain. L’attaccante entra in area e supera Consigli con il destro. 0-2. 15′, Berardi calcia di prima intenzione dal limite dell’area. La conclusione, deviata da Matuidi, termina di poco sopra la traversa. 21′, Consigli interviene di testa per anticipare Higuain. La sfera finisce però a Ronaldo. Che, a porta vuota, conclude sull’esterno della rete. 29′, gol del Sassuolo. Caputo imbuca per Djuricic, che mette nel sette di prima intenzione. 1-2. 48′, Bentancur verticalizza per Ronaldo. Tocco per Higuain. Poi per Bernardeschi. Palla ancora a Ronaldo, ma il suo tiro va alto sopra la traversa. 1-2 primo tempo.

UDINESE-LAZIO 0-0. 26′, Luis Alberto, al limite dell’area, si libera al tiro. Alto sopra la traversa. 29′, Parata determinante di Strakosha, che devia in angolo una conclusione ravvicinata di Becao. 0-0 primo tempo.

A cura di Alessandro Cardito