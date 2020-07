Serie A/ Match senza reti tra Udinese e Lazio. Nel finale De Paul sfiora il gol

UDINESE-LAZIO

PRIMO TEMPO

Alla Dacia Arena l’Udinese cerca punti per tornare alla vittoria e tirarsi fuori dalla parte bassa della classifica. La Lazio dopo la ripresa non ha mai vinto, e cerca la vittoria per provare ad avvicinarsi ai bianconeri e consolidare il secondo posto. Ad inizio gara parte bene l’Udinese aggressiva su ogni pallone, ma sono poche le conclusioni verso la porta. Per la Lazio ci prova Lazzari, ma il suo sinistro è alto sopra la traversa. Al 21′ De Paul su assist di Lasagna calcia di poco alto sulla traversa e sfiora il gol. Al 24′ conclusione potente di Lazzari dalla distanza e grande risposta di Musso che devia sopra la traversa. Poco dopo è Luis Alberto da posizione favorevole a calciare con un tiro da dimenticare. Al 29′ cross di Sema, trova Becao al centro che stacca di testa, ma è bravo Strakosha a mettere in angolo. Alla fine del primo tempo è 0-0.

SECONDO TEMPO

Nella ripresa subito contropiede dell’Udinese con Lasagna serve Okaka che segna, ma al momento del passaggio il pallone era già uscito. Occasionissima al 62′ per i padroni di casa con Lasagna, scatta in contropiede e spata su Strakosha. Al 59′ stoccata fuori area di De Paul, ma Strakosha non si fa trovare impreparato e devia in angolo. La Lazio prova a cercare spazio per trovare il gol, ma l’Udinese è compatta e pericolosa in contropiede. Al 77′ Strakosha rilancia sui piedi di Fofana che rimette al centro, ma è tempestiva la chiusura di Jordan Lukaku. Nel finale ci prova il giovane Adekanye dopo il velo di Luis Alberto, ma il pallone é deviato in angolo da De Paul. Nell’ ultima azione della partita i friulani con De Paul vicinissimi al gol, ma palla sul palo. Al 90′ è 0-0. La Lazio scivola al 3°posto per l’Udinese un buon punto nella corsa salvezza.

TABELLINO

UDINESE (3-5-2): Musso; De Maio, Nuytinck(83’Samir), Becao; Stryger Larsen, Fofana, Jajalo(45’Walace), De Paul, Sema(68’Ter Avest); Okaka(68’Teodorczyk), Lasagna. All.: Gotti.

A disposizione: Nicolas, Perisan, Troost-Ekong, Samir, Ter Avest, Mazzolo, Palumbo, Ballarini, Walace, Teodorczyk, Zeegelaar, Nestorovski.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe(73’Cataldi), Acerbi, Radu(51’Bastos); Lazzari(79’Anderson), Milinkovic, Parolo, Luis Alberto, Jony(51’Lukaku); Caicedo(79’Adekanye), Immobile. All.: S. Inzaghi.

A disposizione: Proto, Guerrieri, Vavro, Bastos, Armini, Silva, D. Anderson, Cataldi, Lukaku, Falbo, A. Anderson, Adekanye.

STADIO: Dacia Arena, Udine.

ARBITRI: Abisso di Palermo, Tolfo-Rocca, IV: Serra, VAR: Massa, AVAR: Mondin.

RETI:

NOTE: Ammoniti Okaka(U), Caicedo(L), Luiz Felipe(L), Stryger Larsen(U), L.Alberto(L).



Rec. +2-1°t, +5-2°t.

A cura di Antonio Bisesti.