SERIE A – Bologna-Napoli 1-1, i top e i flop della squadra di Gattuso

Il Napoli, dopo i pari contro il Milan, cerca un successo contro il Bologna e l’inizio fa ben sperare. Angolo di Politano e rete di testa di Manolas. La partita si mette in discesa e manca agli azzurri il guizzo per raddoppiare. I felsinei pressano e pareggiano, ma il VAr annulla la rete di Mbaye. Il secondo tempo i ragazzi di Mihajlovic, dopo aver rischiato il gol da Lozano, sembrano più aggressivi e cercano il gol del pareggio. Anche la seconda rete viene annullato dal VAR, ma non alla terza dove Barrow supera Manolas e batte Meret. Nel finale Palcio va vicino al gol, palla di un soffio sul fondo e palo di Danilo. Napoli davvero non in serata, è mancata la voglia di soffrire ed ottenere il massimo risultato. Ecco le pagelle della sfida del “Dall’Ara”.

Top

Di Lorenzo 6,5 – Il terzino destro, ha spinto in un paio di circostanze, come da tempo non faceva. Tiene a bada Krejici e Dijks. Peccato per il giallo che gli costa la squalifica contro l’Udinese.

Manolas 6 – Il difensore greco sblocca la gara con il colpo di testa, il quarto in stagione e ci riprova dopo pochi minuti. Bene in fase di recupero, ma sul gol del pareggio del Bologna si fa sorprendere.

Maksimovic 6,5 – Il serbo anche oggi, contro gli attaccanti del Bologna, per buona parte del match appare concentrato, per quasi tutta la partita. Cala un po’ nel finale, lottando contro Palacio.

Demme 6,5 – Il centrocampista ex Lipsia, gioca per buona parte della partita con la giusta grinta. Anzi anche un paio di giocate in avanti. Poi cala la squadra e lui ne risente.

Politano 6,5 – Da quando è a Napoli, l’ex di Inter e Sassuolo, ha disputato bene la fase attiva e passiva. Suo l’assist per la rete di Manolas, poi recupera in difesa e anche un paio di sgroppate sulla fascia. Gli manca ancora il gol, però oggi certamente entra con lo spirito giusto.

Insigne 6,5 – Mezzo voto in meno al capitano per il tiro nel finale di gara, ma per il resto entra con lo spirito giusto, Ottimi stop volanti, belle giocate e torna in difesa, insomma universale.

Lozano 6 – Non inizia bene il messicano, poi con il tempo si fa vedere e sfiora il gol. Per poco non fa la rete con un doppio dribbling, palla sopra la traversa. Gli manca la continuità, ma nel complesso discreto.

Flop

Hysaj 5 – Il laterale albanese, inizia bene la partita, con un tacco e un paio di cross, ma con il passare dei minuti soffre in difesa e il Bologna lo mette in difficoltà. Dal lato mancino va spesso in difficoltà.

Zielinski 5 – Dopo alcune partite dove aveva mostrato progressi, questa sera il polacco ha fatto passi indietro, quasi con poca grinta. Nel secondo tempo sbaglia una palla dove il Bologna va in gol, ma viene annullato per fuorigioco. Deve stare sempre sul pezzo.

Milik 4,5 – Il polacco anche stasera è entrato in campo svagato, quasi senza voglia e determinazione. Sbaglia passaggi e non si fa vedere in attacco. Esce dal campo, ma davvero sta chiudendo male la sua avventura a Napoli.