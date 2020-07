A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto Nicolò Schira, giornalista, ecco le sue parole “Ghoulam è un po’ sparito dai radar, se andrà via a fine stagione, il Napoli prenderà un altro terzino sinistro. Per ciò che concerne i rinnovi, è praticamente tutto fatto per Maksimovic, Zielinski, Di Lorenzo e Mario Rui mentre è da tenere sotto controllo la situazione Hysaj che con Gattuso è tornato protagonista e non è detto che andrà via”.