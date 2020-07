Schiara: “Terzino sinistro? Dipenderà da Ghoulam, sui rinnovi invece…”

Il giornalista Nicolò Schira ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte, durante la trasmissione Marte Sport Live: “Nuovo terzino sinistro per il Napoli nella prossima stagione? Bisogna prima vedere come evolverà la situazione di Faouzi Ghoulam, le cui prestazioni sono sempre condizionate da guai fisici. Servirebbe l’incastro giusto, perché bisogna prima piazzare altrove Ghoulam, ma non va dimenticato che l’algerino ha uno stipendio molto importante”.

Capitolo rinnovi?

“Tutto definito per i prolungamenti dei contratti di Nikola Maksimovic, Giovanni Di Lorenzo, Mario Rui e Piotr Zielinski, che devono solo essere annunciati. Elseid Hysaj sembrava vicino all’addio con Carlo Ancelotti, ma adesso è tornato protagonista e Gennaro Gattuso ne apprezza la duttilità e la capacità di giocare su entrambe le fasce. Anche per lui un rinnovo è possibile. Uno dei suoi principali estimatori era Gianluca Petrachi, ma è andato via dalla Roma e quindi non ci sono alternative lontano da Napoli. Un prolungamento per l’albanese non è da escludere”.