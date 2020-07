Rotazioni e cambi, addirittura 8: Bologna sarà così!

Non c’è tregua. Sei praticamente sempre in campo, per cui non puoi farne a meno: turnover e rotazioni. Gattuso ha preparato Bologna con i cambi. Potrebbero essere addirittura 8. A partire dal portiere, con Meret al posto di Ospina. Turno di riposo per Mario Rui e spazio a Hysaj (ancora una volta adattato sulla corsia mancina), dall’ altra parte Di Lorenzo. Sempre in difesa, scalpita Manolas, al suo fianco Maksimovic. In mediana torna Demme, pronto a riprendere in mano le sorti della regia. Ai suoi lati, Zielinski ed Elmas che darà un turno di riposo, quanto meno iniziale, a Fabian Ruiz. Davanti dovrebbe esserci Lozano dal primo minuto, con Insigne in panchina per la prima volta da dopo il lockdown. A completare il trio, Milik e Politano.

Il Mattino