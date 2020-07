Paganini: “Il Napoli come rosa è competitiva anche per la Champions”

A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto Paolo Paganini, giornalista RAI, ecco le sue parole: “Osimhen già in Brasile era stato giudicato il migliore e quindi è vero che il Napoli farebbe un investimento importante, ma il giocatore vista la giovane età può crescere ancor di più. Callejon lo davano tutti via da Napoli a fine stagione, ma poi il rapporto con Gattuso potrebbe far propendere il giocatore per un rinnovo. Sugli esterni il Napoli è ben messo, poi se qualcuno dovesse partire è chiaro che dovrà essere rimpiazzato. Il Napoli come rosa è competitiva ed infatti oltre alla coppa Italia, può giocarsi le sue carte anche in Champions League”.