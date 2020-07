Osimhen, ultimo blitz in Sardegna: si realizza il sogno da 60 milioni

Fonte: Il Mattino

irma. E allora? Da un giorno all’altro, però,ha cambiato agenti e su questo ha battuto anche De Laurentiis parlando del giocatore lunedì mattina durante la conferenza di presentazione del prossimo ritiro del Napoli a Castel di Sangro., che fin qui avevano seguito la trattativa e il giocatore durante la sua visita napoletana, non sono più gli interlocutori del Napoli o di chiunque sia interessato ad accaparrarsi Osimhen in futuro. Ed è proprio per questo che Giuntoli ha voluto accelerare subito l’operazione. Con i vecchi agenti, infatti, l’intesa era praticamente definita, mentre ora c’era il rischio di farsi sfuggire la cosa dalle mani. Nella due giorni sarda, però, il direttore sportivo ha incontrato il nuovo entourage del giocatore – che al momento resta ancora top secret – per far capire che è il Napoli in pole position e non intende perdere questa posizione di vantaggio rispetto a ulteriori eventuali offerte che potrebbero arrivare dall’estero o dalla stessa serie A. L’incontro di ieri, quindi, è stato conoscitivo, certo, ma anche positivo a dimostrazione del fatto che la strada già spianata nei giorni scorsi non chiede altro che essere battuta e percorsa dal Napoli e dal giocatore che potrebbe diventare a tutti gli effetti il primo acquisto della prossima stagione già nella giornata di domani quando potrebbe anche volare a Roma per sostenere le visite mediche e firmare il contratto alla presenza del presidente azzurro. Solo in quel momento, però, si potrà considerare definitivamente chiusa questa prima telenovela estiva che negli ultimi giorni stava iniziando ad assume i colori di un giallo tipico delle trattative nelle torride estati del calciomercato.