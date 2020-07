No alla Roma o altre squadre, Milik ha fatto le sue scelte

Nelle gerarchie delle scelte per il post-Napoli, Milik continua a preferire la Juventus a tutte le altre destinazioni, Roma compresa. Il suo agente Pantak ha già discusso con i vertici bianconeri, ma l’affondo del direttore Paratici non è ancora arrivato: così Milik continua a prendere tempo. Ad affascinare la punta c’è l’idea di approdare a Madrid, sponda Atletico: nella call conference di un mese fa, Milik ha detto sì all’ipotesi colchonera, con uno stipendio importante (attorno ai 5 milioni) e un ruolo di coprotagonista accanto a Joao Felix.

Sullo sfondo, il nuovo Milan di Rangnick alla caccia del post-Ibra: il tedesco ha dato il suo ok all’operazione, anche in questo caso il manager di Milik ha avuto colloqui esplorativi per sondare se esistono i margini per sviluppare una trattativa con il Napoli che, però, continua a considerare il solo Kessie come possibile contropartita. Fonte: Il Mattino