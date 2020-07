Napoli-Osimhen, tutto in settimana, già domani il nigeriano a Villa Stuart

Tra il Napoli e Osimhen, manca davvero poco per il fatidico sì. La giornata di ieri sembrava complicarsi, visto che il giocatore nigeriano ha da poco cambiato gli agenti. Il club azzurro aveva trovato l’intesa con i “vecchi” procuratori, ma per fortuna il viaggio di ieri in Sardegna, luogo segreto, ha dissipato gli ultimi dubbi. La punta del Lille, ha già detto di sì, ora non resta che limare gli ultimi dettagli per la questione commissioni. Ad Osimhen andranno 2,5 milioni a stagione, mentre al Lille intorno ai 60 milioni, tutto entro domani quando dovrà dare i soldi alla Covisoc. Tutto dovesse filare liscio, allora domani probabili visite mediche a Roma a Villa Stuart.

Fonte: Bruno Maiorano Il Mattino