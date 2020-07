Napoli-Lille, in vista un altro affare di mercato

In attesa di perfezionare con gli agenti di Osimhen, la trattativa, prezzo più alto della storia di De Laurentiis, nell’anno più difficile e senza l’ingresso in Champions League. Ora tra il Napoli e Lille, potrebbe esserci un altro affare in vista, una sorta di patto tra società, scambio in vista tra Gabriel e Ounas, valutazioni da concordare sul piano economico. I francesi devono appianare i debiti con la Covisoc, perciò proverà a chiudere entro domani per la punta nigeriana con il Napoli, poi si penserà allo scambio.

Fonte: Repubblica