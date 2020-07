Manniello (pres. Juve Stabia): “Nell’AIA ci sono sempre le stesse persone, che diamine”

Franco Manniello (pres. Juve Stabia) ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Punto Nuovo durante la trasmissione Punto Nuovo Sport Show: “Il Frosinone ha pareggiato su un fuorigioco, annullano un gol regolarissimo a Forte, ma la cosa bella è che durante l’intervallo, il nostro direttore sportivo e generale glielo fanno notare. Se ti rendi conto di aver fatto un torto, puoi mai dare un rigore del genere? Onestamente a questo punto potrei mettere in dubbio la tranquillità mentale del signor Marini. Lasciateci giocare alla pari. Nell’AIA ci sono sempre le stesse persone, che diamine. Errare è umano, ma se già sai che hai fatto un torto annullando un gol, dovresti dare un rigore solare, non quel tipo di rigore. Ecco perché mi sorge il dubbio: è rigore o stava aspettando il primo che cadesse in aria? Negare la sudditanza psicologica è assurdo, c’è a tutti i livelli, non solo nel calcio. Abbiamo pagato nuovamente dazio, abbiamo le ultime tre partite che sono 3 scontri diretti, sono tranquillissimo per la salvezza, senza playout”.