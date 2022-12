Malu Mpansikatu (Ds): “Osimhen cambiando agente ha fatto le sue scelte. Consiglio un forte terzino sinistro”

“Conosco il nuovo agente di Osimhen, questo cambio repentino non so a cosa sia dovuto, ma il ragazzo avrà fatto le sue scelte in un momento così importante della sua vita. Il Lille è una bottega cara, fa il prezzo sapendo anche che i club inglesi non hanno problemi a spendere certe cifre. La valutazione che faccio del giocatore è intorno ai 60 milioni perché Osimhen è un attaccante, ma gli 81 milioni di cui sento parlare mi sembrano troppi. Osimhen è un giovane di sicuro valore, ha personalità e quindi avrebbe spalle larghe anche per giocare al San Paolo. Lo vedo come George Weah.