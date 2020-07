Majorano: “Lo stipendio di Osimhen si aggirerà sui 2,5 mln più bonus”

A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto Bruno Majorano, giornalista, ecco le sue parole: “Osimhen? Non ci sono grosse novità. L’incontro di ieri è stato utile perché ha permesso al Napoli di conoscere i nuovi agenti del calciatore. L’operazione non dovrebbe saltare: tutte le parti vogliono portare a termine l’affare per cui ci sono i margini per chiuderla in fretta. Il Lille tra l’altro, ha bisogno di fare cassa: vuole tutto il pagamento in contanti, senza contropartite tecniche perché nel contratto di Osimhen c’è una clausola che prevede il 15% di indennizzo al Charleroi. Le cifre dell’affare? Ad Majorano”.