L’ex Bellucci: “C’è un motivo per cui Gattuso sceglie spesso Ospina”

La nuova avventura di De Biasi comincia con due uomini di campo al suo fianco: Benny Carbone e Claudio Bellucci. Calciomercato24.com, ha intervistato l’ex calciatore di Bologna, Sampdoria e Napoli che ha raccontato gli obiettivi del nuovo incarico e la voglia di cominciare a lavorare in un Paese in continua via di sviluppo.

Sei stato legato per tantissimo tempo a Sampdoria, Napoli e Bologna. Sono in momenti molto buoni tutte e tre le squadre: cosa ne pensi del lavoro di Ranieri, Gattuso e Mihajlovic?«Mister Ranieri sta facendo davvero molto bene con la Sampdoria. Secondo me dopo il lockdown è tra le squadre più in forma del campionato insieme a Juventus e Atalanta. Non è mai facile incontrare la Samp, ad oggi. Ranieri ha saputo dare un’immagine precisa alla squadra e ora la salvezza sembra solo questione di tempo».

Questa sera in campo Bologna-Napoli, tue due ex realtà: Mihajlovic e Gattuso non regaleranno niente all’avversaria. «Assolutamente no. Sono due allenatori che non mollano mai e non lasciano nulla al caso. Sinisa, caratterialmente, è fatto così: non mollerà fino all’ultimo secondo del campionato e cercherà di portare la squadra più in alto possibile. Nell’ultima gara contro il Parma era nervosissimo dopo il pari subito da Inglese dopo che vinceva 2-2 e penso che con il Napoli darà battaglia fino all’ultimo secondo».

Gattuso? «Non mi piace ciò che si continua a dire sul suo modo di far giocare la squadra, non è la verità. In campo era un sanguigno ma non significa che la sua squadra sia difensivista. Anzi. Riparte da dietro, sempre palla a terra e propone un calcio molto bello, secondo la mia idea di gioco. E’ il motivo per cui sceglie spesso Ospina tra i pali, poi è uno che rischia e i risultati si sono già visti. In pochissimo tempo è riuscito a ricompattare squadra, società e tifosi e quando a Napoli queste tre cose viaggiano insieme è molto più semplice lavorare e far bene. Tra l’altro dopo pochissimo ha vinto il primo titolo da allenatore e non era cosa semplice. Se poi arriva contro una squadra del blasone della Juventus, dopo aver giocato in quel modo, è anche più bello”.

