Lago (Fifa): “Sentenza di Losanna? Non è del tutto inattesa. Ci vogliono i fatti”

A ‘Punto Nuovo Sport Show’, Umberto Lago, ex Presidente Camera Investigativa UEFA: “Sentenza di Losanna? Non è del tutto inattesa, l’UEFA per dimostrare le sue tesi avrebbe dovuto utilizzare ben più delle indiscrezioni di Wikiliks. Il TAS ha deciso che la documentazione della UEFA non era sufficiente a dimostrare la frode. Ho letto la Gazzetta stamattina e mi sembrano critiche ingiustificate, mi sembrano pregiudizi sulle squadre. Le condanne che comportano milioni di euro di sanzioni, perdite di posti di lavoro, devono essere basate su fatti accertati, non su illazioni o sospetti. Il comunicato dice che la maggior parte delle presunte violazioni erano non fondate, oppure andate in prescrizione. Non si sa bene quale sia il peso delle due“.