Il Napoli a Bologna avrà un attacco “rotante”, fuori tutti

Come già accaduto durante queste gare post lockdown, le vere novità del Napoli saranno in avanti. L’idea di Gattuso è quella di cambiare integralmente il tridente iniziale rispetto alla partita pareggiata domenica. E allora partiranno dalla panchina Callejon, Mertens e Insigne con Politano, Milik e Lozano al loro posto.

Per il messicano sarà la prima vera grande occasione dopo il lockdown, e certamente non vorrà perdere la chance per dimostrare di meritare una maglia da titolare anche nelle prossime gare. Discorso diverso per Milik perché quello di stasera a Bologna sarà un importante banco di prova per dimostrare all’allenatore e al popolo napoletano che la sua testa è ancora saldamente in azzurro.