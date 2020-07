[Grafico formazioni] Bologna-Napoli, Palacio in attacco, Gattuso lancia nella mischia Lozano

Questa sera allo stadio “Dall’Ara”, fischio d’inizio alle ore 19,30, il Bologna affronterà il Napoli, per la trentaduesima giornata di campionato. I felsinei dovranno fare a meno di Bani e Skov Olsen per infortunio, recuperati invece Poli e Santander. Per il resto sarà il 4-2-3-1, con probabile Palacio dal primo minuto e Skov Olsen al posto di un Orsolini non al massimo della forma. Per Gattuso invece attacco rivoluzionato con Lozano, Milik e Politano. A centrocampo Elmas al posto di Fabian Ruiz, mentre in difesa le novità saranno Meret, Hysaj e Manolas.

Fonte: Corriere dello Sport