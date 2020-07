Giuntoli accelera con il nuovo agente di Osimhen per chiudere la trattativa

Osimhen ha dato il suo ok al trasferimento in azzurro, il nigeriano avrà un ingaggio sui 2.5milioni a stagione più bonus. L’edizione odierna de Il Mattino spiega la trattativa: “Da un giorno all’altro, però, Osimhen ha cambiato agenti e su questo ha battuto anche De Laurentiis parlando del giocatore lunedì mattina durante la conferenza di presentazione del prossimo ritiro del Napoli a Castel di Sangro. Ariyo Igbayilola e Jean Gerard Czajka, che fin qui avevano seguito la trattativa e il giocatore durante la sua visita napoletana, non sono più gli interlocutori del Napoli o di chiunque sia interessato ad accaparrarsi Osimhen in futuro. Ed è proprio per questo che Giuntoli ha voluto accelerare subito l’operazione. Con i vecchi agenti, infatti, l’intesa era praticamente definita, mentre ora c’era il rischio di farsi sfuggire la cosa dalle mani. Nella due giorni sarda, però, il direttore sportivo ha incontrato il nuovo entourage del giocatore – che al momento resta ancora top secret – per far capire che è il Napoli in pole position e non intende perdere questa posizione di vantaggio rispetto a ulteriori eventuali offerte che potrebbero arrivare dall’estero o dalla stessa serie A. L’incontro di ieri, quindi, è stato conoscitivo”.

Fonte: Il Mattino.