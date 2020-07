G. Di Marzio: “Strada sempre più in discesa per Osimhen. Il Napoli segue il nuovo mini-Messi”

Nel corso di “Speciale calciomercato l’originale”, di Sky Sport 2, condotto da Alessandro Bonan, il giornalista Gianluca Di Marzio aggiorna sulle strategie del club azzurro. “Giornata di lavoro per Giuntoli per la trattativa Osimhen, il giocatore ha detto sì al Napoli, c’è l’assenso anche del Lille, ora si stanno limando gli ultimi dettagli per le commissioni con i nuovo agenti del nigeriano. Andranno per via legali con i suo vecchi procuratori. Il Lille vorrebbe chiudere quanto prima per via delle pendenza economiche con la Covisoc. Operazione praticamente chiusa e blitz in Sardegna andata a buon fine. Altri nomi per l’attacco: il primo è Darwin Nunes dell’Almeria, autore di 16 reti. L’altro è considerato il mini MessiLuka Romero del Maiorca, nato in Messico ed ha esordito in Liga, è gestito da Ramadani”.

La Redazione