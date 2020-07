Ecco chi sono i due niños che piacciono al Napoli

Di Romero hanno parlato abbastanza le ultime cronache: il 25 giugno scorso, grazie all’ingresso negli ultimi minuti di gioco della gara persa 2-0 contro il Real Madrid dal suo Maiorca, è diventato a 15 anni e 219 giorni il più giovane calciatore a esordire nella Liga. È seguito da tanti ma, secondo quanto riportato da Sky Sport, anche il Napoli si è inserito nella lista di pretendenti. Per Nuñez – 16 gol in B spagnola, i contatti tra le parti proseguono da tempo: la richiesta iniziale era di 30 milioni, adesso scesa a 20. Nei prossimi giorni è previsto un incontro tra le parti per capire la fattibilità dell’affare. Il calciatore è extracomunitario e potrebbe quindi essere spostato in prestito in un altro club di Serie A. Fonte: Il Mattino.it