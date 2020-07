Dopo la certezza Champions, il City fa sul serio: vuole Koulibaly

Sapere di poter partecipare alla Champions, ha rinvigorito il Manchester City. Ora, per affrontare al meglio la massima competizione europea, il club inglese vorrebbe accontentare il suo tecnico che, tra le altre cose, sembra volersi legare a lungo alla società. E si sa, Pep Guardiola vorrebbe Koulibaly…In merito la Gazzetta dello Sport scrive: “E allora se da una parte il club lavora all’estensione del contratto di Guardiola, dall’altra sta pianificando il mercato. Con un budget si dice di almeno 150 milioni di euro. Non pochi, ma non tantissimi, visti i quasi 780 spesi negli ultimi 4 anni, con una media di quasi 200 a stagione. E allora dove dirigere questo cash? Sui media girano 4 nomi. Due difensori, un esterno e una punta. Si cerca un ottimo centrale ed ecco il nome del napoletano Kalidou Koulibaly, 29 anni, Mister 100 milioni (la richiesta di De Laurentiis), che dopo 6 stagioni potrebbe lasciare la A di fronte a un’offerta allettante. Diciamo che fra i 75 e gli 80 mln si potrebbe trovare un accordo, tanto più che il senegalese potrebbe essere sedotto dal giocare la Champions. Ma occhio al Liverpool che potrebbe inserirsi nell’asta, come il Psg degli emiri che hanno perso Thiago Silva”.