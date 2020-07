Dopo 18 tentativi ecco il “debutto” del “Chucky” Lozano

Alla fine, al diciottesimo tentativo, Hirving Lozano ce l’ha fatta: oggi a Bologna giocherà titolare. Per la prima volta in campionato da quando Gattuso è l’allenatore del Napoli: l’unico precedente risale agli ottavi di Coppa Italia con il Perugia al San Paolo il 14 gennaio, 183 giorni fa. Una vita in cui è successo di tutto, comprese una pandemia e la rivoluzione (virtuale) contro Rino del pueblo messicano, interamente schierato al fianco della stella della Nazionale. Cose che capitano, cose di calcio e di orgoglio nazionalista, ma ora la storia è arrivata al capitolo decisivo: dopo 17 panchine consecutive in campionato – 21 complessive da quando è andato via Ancelotti oltre a una tribuna in Champions con il Barça -, il Chucky partirà dal primo minuto. Al posto di Insigne, unico della squadra a non aver mai riposato dalla fine del lockdown, nella casella sinistra del tridente.

Fabio Mandarini (CdS)