DAZN, Politano: “Questo modulo mi è più congeniale”

Uno dei migliori durante il primo tempo, l’azzurro Matteo Politano, interviene ai microfoni DFAZN a fine gara: : “Sono arrivato a gennaio con tanto entusiasmo, mi sono messo a disposizione del mister e spero di trovare il primo gol con la maglia azzurra, perchè questo mi aiuterebbe a sbloccarmi…Rispetto al modulo di Conte, questo mi è più favorevole, ma noi esterni cerchiamo di dare una mano alla squadra e molte volte non arriviamo lucidi in fase conclusiva. Oggi, purtroppo, dovevamo chiudere la gara, non lo abbiamo fatto e come con il Milan, poi l’abbiamo pareggiata. No, non pensavamo al Barcellona, abbiamo fatto un buon primo tempi, ma bisogna rischiare meno. Nel secondo il Bologna ci ha messo in difficoltà…”