DAZN, Barrow: “Prima del gol Soriano mi diceva dei movimenti…”

Il bolognese Barrow, al termine della gara contro il Napoli, interviene per commentare la partita ai microfoni di DAZN: “Nel secondo tempo abbiamo fatto bene, il mister nell’ intervallo ci aveva chiesto di cercare più l’ uno contro uno. Se riesco a fare gol è merito dei miei compagni, ed anche di Di Vaio che mi consiglia come muovermi. Prima della rete di stasera stavo parlando con Soriano proprio dei movimenti da fare. C’è un po’ di rammarico per i punti persi per strada, ma adesso abbiamo la possibilità di recuperare qualcosa”