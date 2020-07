Contro il Bologna possibile chance dal 1′ per Lozano. Otto cambi in vista

In vista della gara di stasera al Dall’Ara contro il Bologna, mister Gattuso pensa ad otto cambi dal primo minuto. Il Corriere del Mezzogiorno ha posto l’attenzione proprio sull’impegno degli azzurri contro gli emiliani: “Il Napoli non perde di vista il presente, la sfida contro il Bologna per continuare la battaglia per il quinto posto in classifica. Gattuso stavolta sembra orientato al turn-over ampio: pronti otto cambi rispetto all’undici che ha affrontato il Milan. È l’occasione di Lozano, pronto dal primo minuto dopo sette mesi; verso la panchina Insigne per la prima volta dopo il lockdown”.