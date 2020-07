Carnevali, ad Sassuolo: “Milik alla Juve? No, ecco dove lo vedo”

Arek Milik, non ha trovato l’accordo per il rinnovo con il Napoli e molto probabilmente lascerà gli azzurri. L’attaccante polacco ha su di sè gli occhi di club esteri e non solo, in Italia lo seguono Milan, Roma e soprattutto la Juventus. L’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, a proposito del futuro di Arek Milik, si è espresso nel corso di una intervista al quotidiano TuttoSport: “Milik andrà alla Juventus oppure all’estero? Per me andrà all’estero“.

Carnevali ha poi aggiunto: “Boga al Napoli? Jeremie così come Caputo, Berardi e Locatelli non li vendiamo. Abbiamo molte richieste, ma abbiamo stoppato qualsiasi interesse sul nascere. La nostra linea è chiara: non cediamo i migliori perché abbiamo un progetto ambizioso con De Zerbi. Puntiamo a trasformare Berardi nella nostra bandiera. Non ci poniamo limiti, il nostro modello è l’Atalanta, anche se ovviamente loro hanno una storia diversa dalla nostra”.