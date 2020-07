Bucchioni: “Il Napoli va rinforzato non togliendo Insigne ma con un centravanti”

Il giornalista Enzo Bucchioni, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Sportiva a proposito del momento azzurro e non solo: “Rigore? Non credo ci fosse contro l’Inter, ma il problema è più vasto del singolo episodio. La regola è stata peggiorata e oltre 50 rigori sono intollerabili. Il rigore va dato solo quando ci sono falli evidenti o la volontarietà. Insigne? Ha bisogno di sentirsi apprezzato, faccio fatica a discuterlo. La stagione va valutata con quello che è successo al Napoli nel pre-Gattuso. Il Napoli va rinforzato non togliendo Insigne ma con un centravanti che non ha avuto. Punizione a 2 in area? Nel regolamento esiste ancora, ma ormai non viene più utilizzata. Non capisco perché, forse viene vista come una complicazione aggiuntiva, ma andrebbe chiesto ai dirigenti arbitrali”.