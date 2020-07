Agroppi: “Ha trovato un Napoli vergognoso, rotto da Ancelotti padre e figlio”

Aldo Agroppi ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Punto Nuovo durante la trasmissione Punto Nuovo Sport Show: “È una vergogna oggi in Italia con gli allenatori che sono decisivi per il 20% e vengono pagati 20 milioni. Conte cos’ha portato per guadagnare tutti quei milioni all’Inter? Perché pagarlo 80 miliardi di lire per 3 anni? Avete visto qualcosa di nuovo? Quei soldi vanno ai giocatori che ti fanno vincere. I presidenti sono un ammasso di scemi, buttano i soldi per nulla. Allenatori che mi piacciono? Quelli modesti, umili, che sanno lavorare e non si attribuiscono tutti i meriti. Gattuso? Gli devono dare 50 miliardi di euro, è modesto, semplice, lavora, non concede niente. Ciò che ha, lo da e non se ne vanta. Ha trovato un Napoli vergognoso, rotto da Ancelotti padre e figlio”.