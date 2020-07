Ultime Bologna – Due notizie buone ma anche due negative dall’infermeria per Mihajlovic

Domani alle ore 19,30 allo stadio “Dall’Ara”, il Bologna affronterà il Napoli, sfida valevole per la trentaduesima giornata di campionato. Per Mihajlovic sono ore importanti, non solo per scegliere il miglior 11 possibile, ma anche per avere aggiornamenti dall’infermeria. Due le sicure assenze, il difensore Bani, uscito nel corso del primo tempo contro il Parma, starà fermo intorno ai 15 giorni. Sicuro anche l’olandese Shouten, anzi ha terminato anzitempo la stagione. Dovrebbero recuperare per la sfida contro gli azzurri invece Poli e l’attaccante Santander, per uno spezzone di gara.

Fonte: Il Mattino