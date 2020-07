UFFICIALE – Elena Pisani firma per la Florentia San Gimignano

La Florentia San Gimignano è lieta di annunciare di aver trovato un accordo con Elena Pisani per la prossima stagione sportiva.

Elena Pisani, classe ‘97, difensore centrale, arriva direttamente dalla sua esperienza quadriennale negli Stati Uniti dove ha difeso, con la fascia da capitano al braccio, i colori delle Lady Buccaneer, squadra della East Tennessee State University militante in NCAA, campionato universitario statunitense. “In America, soprattutto in NCAA giochiamo ogni due giorni, per cui l’impegno fisico è molto elevato e bisogna essere pronte e sempre concentrate. In Italia il ritmo è diverso, ma saprò abituarmi senza problemi”.

Laureata a maggio in Ingegneria biomedica proprio negli USA, Elena Pisani, che vanta numerose presenze nelle Nazionali giovanili ed è attualmente uno dei cardini della difesa della selezione azzurra U23, è alla sua prima “vera” esperienza in Italia dopo aver vestito le maglie di Bocconi e Milan Femminile. “Mi voglio rilanciare anche nel campionato italiano, ho grande voglia di dimostrare tutte le mie qualità in Serie A e ho scelto la Florentia San Gimignano perchè penso sia la realtà migliore per me. La squadra ha fatto un grande campionato, i risultati parlano da soli, tante ragazze me ne hanno parlato molto bene e ritroverò una grande amica come Cecilia Re che finiva il suo percorso americano quando io l’ho iniziato e non vedo l’ora di ritrovarla in campo.”

Un acquisto di grande prospettiva, che riporta in Italia uno dei pezzi pregiati del mercato estivo e va a completare un reparto difensivo, quello neroverde, di grande qualità e quantità. “Il mio obiettivo è migliorare me stessa e crescere con la Florentia San Gimignano. Se mi dovessi descrivere in tre parole: sono determinata, aggressiva sportivamente parlando, e molto comunicativa in campo!”.