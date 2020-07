SKY – Blitz di Giuntoli per Osimhen, si vorrà chiudere in fretta

In questi minuti il d.s. del Napoli Cristiano Giuntoli con un blitz in Sardegna, sta incontrando Osimhen e i nuovi agenti. Non c’è da convincere il giocatore, che sembra aver sciolto le riserve, ma quanto la questione commissioni e l’ingaggio del giocatore. Una volta risolte le questioni, si chiuderà con il Lille, un’operazione complessiva sui 60 milioni. Si proverà a chiudere in fretta, anche per evitare le intromissioni di club esteri, ma siamo in dirittura d’arrivo.

Fonte: gianlucadimarzio.com