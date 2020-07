Sky-Lega Serie A: L’Assemblea evita il braccio di ferro

Tutti i 20 club della Serie A riuniti oggi in Assemblea «all’unanimità, hanno dato mandato al Prof. Vaccarella di reiterare a Sky l’intimazione al pagamento della rata scaduta a maggio in considerazione del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano». È quanto ha deciso oggi la Lega di Serie A. «I Club comunque, a tutela e nel pieno rispetto dei propri tifosi, degli sponsor e di tutti gli stakeholders, hanno deciso di non sospendere l’esecuzione del contratto di licenza dei diritti audiovisivi nonostante il mancato versamento, da parte di Sky, dell’ultima rata del corrispettivo dovuto», spiega la Lega A in una nota.

«Per quanto riguarda i diritti televisivi proseguirà nelle prossime settimane il lavoro preparatorio del bando per il triennio 2021-2024. È stata inoltre ribadita la necessità di favorire al più presto, nel pieno rispetto delle condizioni di sicurezza, la riapertura parziale degli stadi al pubblico. A tal proposito è in fase di finalizzazione un articolato protocollo. Che sarà inviato nelle prossime ore al Presidente della Figc Gabriele Gravina. Affinché possa utilizzarlo nelle interlocuzioni con le istituzioni governative competenti».

Ha inoltre spiegato la Lega Serie A che «già nelle ultime gare di questa stagione, auspica che venga consentita a ciascuna Società, secondo le specificità di ogni realtà e impianto, la possibilità di riaprire i propri stadi ad un numero limitato di tifosi». Fonte: Il Mattino