SERIE A – Atalanta-Brescia 6-2, orobici ormai sono una macchina da gol

Dopo la prima frazione, allo stadio “Gewiss Stadium”, l’Atalanta avanti per 4-1, con Pasalic, De Roon, Malinovscky e Zapata, pari momentaneo del Brescia con Torregrossa, la ripresa non cambia. Gli orobici segnano le altre due reti: sempre con Pasalic autore di una tripletta. Nel finale le “rondinelle” accorciano le distanze con Spalek. I numeri dei ragazzi di Gasperini sono impressionanti: 110 gol in tutta la stagione e al momento secondi in classifica, mentre per il Brescia è sempre più notte fonda.

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello (80′ Rossi); Sutalo, Caldara, Djimsiti (74′ Czyborra); Castagne (74′ Bellanova), Tameze, De Roon, Gosens; Pasalic; Malinovskyi (74′ Piccoli), D. Zapata (46′ E. Colley). All. Gasperini

BRESCIA (4-4-2): Andrenacci; Semprini, Mateju, Chancellor, Mangraviti; Spalek, Dessena, Viviani (56′ Tonali), Bjarnason; Torregrossa (61′ Ndoj), A. Donnarumma (67′ Ayé). All. Lopez

Marcatori: 2′, 55′ e 58′ Pasalic (A), 8′ Torregrossa (B), 25′ De Roon (A), 28′ Malinovskyi (A), 30′ Zapata (A), 83′ Spalek (B)

A cura di Alessandro Sacco