Schwoch: “Callejon ha caratteristiche uniche, gira una voce…”

L’ex calciatore del Napoli, Stefan Schwoch, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Amore Campania a proposito del futuro di José Maria Callejon e non solo: “La Champions League per il Napoli è utopia, un obiettivo irraggiungibile. Fa bene Gennaro Gattuso a preparare al meglio il match contro il Barcellona”.

Callejon?

“Girava una notizia sullo spagnolo, si dice si sia aperto il dialogo tra lui e società, se vera, sarebbe una cosa molto bella. E’ un calciatore importante, con caratteristiche che non ha nessuno”.

Il momento del Napoli?

“Gattuso ha fatto un gran lavoro, dando una fisionomia ben precisa. Invece Ancelotti cambiava tantissimo”.

Tre ruoli da rinforzare?

“Devi conoscere bene le dinamiche dello spogliatoio, se dovessi scegliere un ruolo prenderei un regista puro. Un Jorginho della situazione per il 4-3-3 il Napoli non ce l’ha. In quel ruolo là ci vuole molta più qualità. La dà Zielinski, Fabian Ruiz, non Demme”.

Napoli?

“Chi gioca qui deve capire i napoletani e vivere la città, Mertens è un esempio, se tu riesci ad avere questa cosa qua, allora vai una meraviglia. Lui somiglia a me, perché sono più vecchio di lui. Voglio la sua maglia, mio figlio mi sta dissanguando, vuole la sua maglia”.