Pregliasco: “Possibile riapertura? Sì, ma con la sola tifoseria di casa”

Fabrizio Pregliasco (docente di Igiene e medicina preventiva all’Università Statale di Milano, direttore sanitario dell’Istituto Galeazzi) ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Punto Nuovo durante la trasmissione Punto Nuovo Sport Show: “Riapertura degli stadi? Non è facile attuarla dal punto di vista dell’organizzazione e dell’attenzione dei tifosi che potrebbero non seguire le linee guida per quanto riguarda le attese per poter accedere allo stadio. In Italia la situazione è migliorata, ciò che abbiamo ora sono una serie di focolai in diversi territori legati a tre aspetti: disattenzione dovuta a degrado sociale, lavori a rischio e persone provenienti dall’estero. Sfidare la fortuna, il caso, ad oggi non è opportuno. Possibile parziale riapertura seguendo l’iter della Lega? Sì, ma con la sola tifoseria di casa”.