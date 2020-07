Poco spazio in avanti, Petagna resterà a Napoli o cercherà spazio altrove?

Coetaneo di Lozano è Petagna, ultimo dei cinque nodi del mercato. Preso a gennaio, l’attaccante potrebbe non indossare la maglia azzurra nonostante il suo fortissimo desiderio, manifestato anche con la mancata esultanza dopo il gol a Fuorigrotta il 28 giugno. Ha forza fisica e i numeri, se rapportati a una squadra di provincia come la Spal, sono stati interessanti, al punto da spingere De Laurentiis ad acquistarlo sei mesi fa, quando ha percepito che vi sarebbero stati problemi per convincere Milik a rinnovare il contratto. Ma Petagna avrebbe spazio nel Napoli, dopo il rinnovo di Mertens e il probabilissimo acquisto di un’altra punta straniera, o verrebbe utilizzato come contropartita per nuove operazioni di mercato? Fonte: Il Mattino.