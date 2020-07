Osimhen, blitz in Francia di Giuntoli, si parlerà anche dell’erede di Koulibaly

Le prossime ore saranno importanti per avere un quadro più completo per quanto riguarda la situazione Osimhen e il Napoli. Da ieri è in Francia il d.s. Cristiano Giuntoli, un po’ per turismo, ma anche per tastare l’umore della punta del Lille, dove ieri avrebbe con “faccine sorridenti”, lanciato un ultimatum di 10 giorni. La sensazione è che non c’è fretta da entrambe le parti, la stagione agonistica è ancora nel vivo, perciò non è semplice avere indizi. La sensazione è che oggi si potrà capire se il ragazzo è sempre più convinto del progetto, oltre che è rimasto affascinato dalla città partenopea. Oltre il giocatore nigeriano, si tenterà per Gabriel, per un’operazione complessiva sui 50 milioni + Ounas, insomma saranno ore importanti per avere maggiori indizi per il futuro di Osimhen e per il sostituto di Koulibaly.

Fonte: Antonio Giordano CdS