Nel ritiro di Castel di Sangro amichevoli con big europee

Napoli diventa sempre di più la capitale del Sud. Perché da quest'anno il ritiro di preparazione in vista della stagione 2020-21 non si terrà più in Trentino,ma in Abruzzo e precisamente a Castel di Sangro. L'annuncio ufficiale della ratifica del contratto tra il club azzurro, il Comune e la Regione Abruzzo è arrivato nella mattinata di ieri sulla terrazza dell'hotel Britannique, dove il presidente De Laurentiis ha presentato il ritiro che verrà. Al suo fianco, da una parte il sindaco di Castel di Sangro Angelo Caruso e dall'altra Marco Marsilio (nella foto), governatore della Regione Abruzzo. Con loro anche l'assessore regionale al bilancio Guido Quintino Liris e il vicepresidente del Napoli Edoardo De Laurentiis. BIG MATCH Non c'è ancora una data di inizio del ritiro a Castel di Sangro, perché tutto dipenderà dalla storia europea del Napoli. Attualmente l'unica data certa in calendario è quella dell'8 agosto, quando gli azzurri affronteranno il Barcellona nella gara di ritorno degli ottavi di Champions. «Poi i giocatori dovranno avere 12 giorni di vacanza», ha spiegato De Laurentiis e quindi solo dopo si potrà partire con il ritiro. Incertezza anche sulla durata: «L'accordo che abbiamo siglato avrà validità 6 anni più 6 e prevede un minimo di 12 giorni di permanenza e un massimo di 4 o 5 settimane», ha specificato il patron azzurro. Ma una cosa è certa, «Ho sempre organizzato amichevoli estive di prestigio e anche quest'anno sarà così. Per altro Castel di Sangro dispone di strutture molto accoglienti con uno stadio all'avanguardia dove sarà bellissimo sfidare qualche top club europeo. Abbiamo ottimi rapporti con Liverpool e Barcellona, poi dovremo vedere anche i loro impegni, ma di sicuro ci saranno test match di livello», ha assicurato De Laurentiis. «Mi è bastata una gita lì e mi sono innamorato del posto, sono rimasto abbacinato da una bellezza che non conoscevo». E tra le eccellenze del luogo ha ricordato lo chef stellato Niko Romito. L'ORGOGLIO A fare da eco al presidente del Napoli ci ha pensato il sindaco di Castel di Sangro Angelo Caruso. «Ringraziamo il presidente che ufficialmente sdogana l'Abruzzo che si attesta come località di eccellenza per i ritiri». Come lui, anche il governatore Marco Marsilio. «Per noi è un vero privilegio avere il Napoli, anche perché la nostra regione offre tante attività che potranno essere a disposizione dei tifosi che vorranno seguire la squadra durante il periodo di ritiro».