Spavento in casa Atalantina. Muriel è caduto, stando a quanto riferisce Sky, mentre era a pranzo con i suoi compagni dell’Atalanta, scivolando sul bordo di una piscina e riportando un trauma cranico con ferita lacero-contusa che lo ha costretto al ricovero presso una clinica di Bergamo. Secondo TMW, invece, il ragazzo sarebbe caduto in casa sua. Fatto sta che, nonostante ora il ragazzo stia bene, Muriel non sarà disponibile questa sera per la gara contro il Brescia.