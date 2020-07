Le due alternative di Osimhen vengono dalla Spagna e dalla Scozia

Il Napoli sa che per Osimhen si è a buon punto della trattativa, perciò si è tranquilli, ma nel mercato di oggi bisogna avere i famosi piani alternativi. Il primo è Jovic, giocatore che non è più nei piani del Real Madrid, non ha convinto Zidane, perciò è sul mercato. Il secondo è una new entry, si tratta di Alfredo Morelos dei Glasgow Rangers. Il colombiano è noto per due motivi, segna a raffica ma è anche un carattere focoso. Non è facile da domare, anzi in occasione del derby contro il Celtic, avrebbe mimato il gesto del “taglio della gola”, quindi non un carattere semplice.

Fonte: Fabio Mandarini CdS